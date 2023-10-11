ERÜ'de '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi tarafından '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi. Düzenlenen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı.

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  • 11.10.2023 16:14
  • Güncelleme: 11.10.2023 17:53
ERÜ'de '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi tarafından “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı” düzenlendi. Düzenlenen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı.

Senato Salonu’nda düzenlenen çalıştaya; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile akademisyenler katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 2023-2024 Akademik Yılı’nda tüm öğrenciler ile akademik ve idari personele başarılar diledi. Öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, üniversitede yürütülen öğrenci odaklı faaliyetler hakkında da bilgiler verdi. Öğrencilere her zaman katkı sağlamak amacı ile çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ’nün kendisini birçok alanda ispatlayan ve birçok alanda da ispatlamaya devam eden köklü bir üniversite olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın da birim mezun veri tabanlarının oluşturulması hakkında bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın’ın konuşmasının ardından çalıştay sunumlar ile devam etti.

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İHA

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