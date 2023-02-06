ERÜ'de 'Afet Ekibi Toplantısı' gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında 'Afet Ekibi Toplantısı' gerçekleştirildi.

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  • 06.02.2023 11:28
  • Güncelleme: 06.02.2023 11:37
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ERÜ'de 'Afet Ekibi Toplantısı' gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında ‘Afet Ekibi Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Hastaneleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, başhekim yardımcıları, hastane müdür ve müdür yardımcıları ile afet ekibi personeli katıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne deprem bölgesinden sevk edilecek afetzedelerin tedavileri ve hastane kapasite artırımı konularının görüşüldüğü toplantıda açıklama yapan Rektör Altun, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Rektör Altun, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak deprem bölgesinden hastanelerimize sevk edilecek afetzedelerimizin tedavileri için tüm tedbirlerimizi aldık” dedi.

Toplantının ardından Rektör Altun, acil serviste de incelemelerde bulunarak, afetzedelerin tedavileri için gerçekleştirilen hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

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İHA

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