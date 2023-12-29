ERÜ'de 'Da Vinci' robotik cerrahi cihazı törenle açıldı

Hayırseverler tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kazandırılan robotik cerrahi sistemi olan "Da Vinci" cihazı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla hizmete açıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Ameliyathanesi’nde düzenlenen törenin açılışında konuşan ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, hastanenin Kayseri Şehir Hastanesi ile birlikte bölgenin ciddi yükünü alan bir hastane olduğunu ifade ederek, "Hastanemiz Orta Anadolu’nun iki büyük hastanesinden bir tanesi. Şehir Hastanesi ile birlikte bölgemizin ciddi yükünü alan bir hastanemiz. Diğer hastanelerin ve özel hastanelerin büyük bütçelerle alabildiği ya da kamu kuruluşlarının devletten belli bir sırayla alabildiği hizmetleri biz hayırseverler sayesinde kısa süre içerisinde kullanıma sunabiliyoruz. Bu Kayserimizin büyük bir kazanımıdır. Bu bağışların devam etmesini arzu ediyorum" dedi.

Rektör Altun: "ERÜ, devletimizin vermiş olduğu kurumsal ödüllerin hepsini alabilen tek üniversite"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise üniversite olarak bu yıl 8 ödül birden aldıklarını kaydederek, "Bugün ne kadar gururlu olduğumuzu ifade etsek yeridir. Yaşamış olduğumuz süreçlerde hayırseverlerimiz sayesinde gerçekten çok güzel hizmetler veriyoruz. Halkıyla, şehriyle bütünleşik, şehir protokolü ile hep beraber hizmet gayretiyle bir yarış içerisindeyiz. Bu yıl 8 tane ödül alan bir üniversite yöneticisi olarak şunları ifade etmek istiyorum; kurumsal olarak devletimizin vermiş olduğu kurumsal ödüllerin hepsini bu sene alabilen tek üniversite olduğumuzu söylemek istiyorum. Bunu da gururla ifade ederken başta şehir protokolünün o kadar samimi destekleri var ki, ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu başarıları konuşabiliyorsak, bu başarıları hayırseverlerimize ve bakanımız, vekilimiz, bütün siyasi protokolümüzün birlikteliğine borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz bu faaliyetleri yaparken de hiçbir zaman elde etmiş olduğu kaynakları hor bir şekilde kullanmıyor. Tam tersine amacına uygun olarak kullanıyoruz" diye konuştu.

"ERÜ hem şehrimizi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor"

Açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, "Üniversitemiz bugün onlarca fakültesiyle yüksekokuluyla, araştırma merkezleriyle birçok branşta ödüller toplayarak devam ediyor. Kayseri’nin gelişiminde sadece tıp alanında değil her bir alanda üniversitenin katkısını reddedemeyiz. Sadece bilim ve tedavi anlamında demek eksik olur, Kayseri’nin sosyal yaşamında da en önemli değişiklik üniversite ile başladı dersek yeridir diye düşünüyorum. Biz iftihar ediyoruz buradaki arkadaşlarımızla. Erciyes Üniversitesi’nin de adı geçtiği her yerde bunu ifade ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Hem şehrimizi hem ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bundan da biz elbette ki iftihar ederek hayatımıza devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, ayrıca cihazın üniversiteye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından cihazın açılışı gerçekleştirildi.