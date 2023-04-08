ERÜ'de 'Deprem Bölgesiyle Tek Yürek ERÜ' konulu söyleşi düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından ‘Deprem Bölgesiyle Tek Yürek ERÜ’ konulu söyleşi etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte deprem bölgesine giden ERÜ gönüllüleri tarafından bölgede yaşadıkları izlenimler anlatıldı.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve M. Hakan Poyrazoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak ERÜ tarafından yaşanılan deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmaların yer aldığı tanıtım filmi seyredildi.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş’ta yaşanılan depremler sonrası hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Deprem bölgesinde ERÜ tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Rektör Altun, ERÜ’nün gelenekleri olan kurumsal ve kendisini her alan da kabul ettiren önemli bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.

Rektör Altun, konuşmasında şunları kaydetti:

“Gerek Ar-Ge boyutuna yapılan araştırmalara baktığımızda bazı farkındalıkları bizler ortaya koymaya çalışıyoruz. Araştırma grupları ile çalıştaylar, odak toplantılar ortaya koyarak adımlar atmak istiyoruz. Çünkü bizler AR-GE’de uluslararasılaşmayı istiyoruz. Bu çalışmaları yaparken de amacımız istatistik değil. Amacımı ülkeye katma değer katabilmenin yollarına bakmaktır. Arkasından zaten bunun istatistik sonucu gelecektir. Ancak bizim önceliğimiz bir olalım gönüllerimiz kırılmasın ve üniversitemizde aidiyet duygumuzu maksimum seviyede tutalım gayreti ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Rektör Altun’un konuşmasının ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karamehmet Yıldız tarafından “Sağlık Hizmetleri Yönünden Deneyimler, Gözlemler ve Öneriler”, Hemşire Aysun Sancak tarafından “Gönüllü Sağlık Takımında Yer Almak”, Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Düvenci tarafından “Elbistan ve Pazarcık Depremlerinde Oluşan Yapısal Hasarlar ve Bölgedeki İnceleme Çalışmalar”, Tekniker Mustafa Okal ve destek personeli Bünyamin Zengin tarafından “Deprem Bölgesinde Mekanik ve Elektrik Hasarlara Anlık Çözümler”, AFAD Gönüllüsü Mehmet Eskitaş tarafından ise “ ilk 72 saat ve Afet Anında Cevap Verilebilirlik Hızımız” konularında katılımcılar ile bilgi paylaşımları gerçekleştirildi.

Etkinlik, söyleşiye konuşmacı olarak katılan gönüllülere teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.