ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi.

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  • 07.06.2023 16:52
  • Güncelleme: 07.06.2023 17:27
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ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından ‘Hukukta Kariyer Zirvesi’ düzenlendi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, düzenlenen zirve hakkında bilgiler vererek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin belirli alanlarda uzmanlaşan ve kurumlar ile her zaman birlikte çalışan bir yükseköğretim kurumu olduklarını söyledi.

Erciyes Üniversitesi’nin kalite süreçleri hakkında da bilgiler Rektör Altun, “Hedefimiz gençlerimizi geleceğe eğitim-öğretim ve insani yaklaşım boyutuyla tarihi ile kültürüyle daha güçlü nesiller olarak hazırlamaktır. Bunları yaparken de eğitim-öğretim odağının dışında AR-GE faaliyetlerimizi de artırarak üniversitemizin sadece ülkemizde değil, uluslararası boyuttaki değerlendirmelerde ilk sıralarda yer almasını önemseyerek, artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Doğan’ın moderatörlüğünde sunumlar ile devam etti.

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İHA

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