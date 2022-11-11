ERÜ'de 'Tohum toprağa, engelli topluma emanet' etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde Eğitimde Program Dışı Etkinlikler dersi çerçevesinde 'Tohum toprağa, engelli topluma emanet' etkinliği düzenlendi.

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  • 11.11.2022 14:30
  • Güncelleme: 11.11.2022 14:59
ERÜ'de 'Tohum toprağa, engelli topluma emanet' etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde Eğitimde Program Dışı Etkinlikler dersi çerçevesinde ’Tohum toprağa, engelli topluma emanet’ etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tesisleri’nde 80. Yıl İşitme Engelliler İlk-Ortaokulu’ndan gelen 20 öğrenci ve 8 öğretmeni misafir edilerek öğrencilerle birlikte çeşitli sportif ve rekreatif aktiviteler düzenlendi. Aktivitelere katılan öğrencilere forma tişört okuma ve hikaye kitabı ile çeşitli hediyeler verildi. Sonrasında Talas Gençlik Merkezi’nde birçok farklı etkinlik düzenlenerek etkinlik tamamlandı. Ders Sorumlusu ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, etkinliğin amacının öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Aksoyak; “Etkinlik çerçevesinde gelen misafirlerimizi öncelikle fakültemiz tesislerinde misafir ederek birçok sportif ve rekreatif etkinlik düzenledik. Sonrasında Talas Gençlik Merkezi’nde pasta ve meyve suyu ikramı sonrası bir dizi sportif etkinlik düzenlendi. Etkinlik sonrasında etkinliğe katılan öğrencilere kitap, forma, tişört hediyeler verdik. Bu etkinlik ile amacımız farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirmek. Bu çerçevede etkinliğimize katılan tüm öğrencilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca, Aksoyak etkinliğe katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

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İHA

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