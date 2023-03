ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen programda 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı. Programda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Erciyes Üniversitesi tıp fakültesi ile ne kadar öğünse azdır” dedi.

Düzenlenen programa, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Hekimlik, insanlık tarihi ile var olan bir meslektir. Baktığımız zaman her zaman diliminde gerek savaşlarda gerek savaş sonrası yaşanan dönemlerde hekimliğin önemi her zaman ön planda olmuştur. Erciyes Üniversitesi tıp fakültesi ile ne kadar öğünse azdır. Gerçekten ERÜ’nün tıp fakültesi ile birlikte yükselen bir yıldız olması ve her zaman dilimine baktığınızda ihtiyaç olan anlarda özellikle yaşadığımız pandemi döneminde aşı ile birlikte kendisini dünyaya duyurmuş olmasını da ben tesadüfi olarak görmüyorum. O nedenle biz gerçekten göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde tıp fakültemizle ilgili neler yapabileceğimizi ve bu noktada sadece tıp fakültesi değil, araştırma merkezlerimizle birlikte üzerimize düşen misyonlarımızı ve görevlerimizi daha üst seviyeye nasıl çekeceğimizin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada tıp bayramı biraz buruk, hüzünlü geçiyor. Ancak böyle bir günde sizlerin bu bayramınızı kutlamak için bir araya gelmenin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk depremden sonra kriz yönetimi olarak en büyük desteği tıp fakültemizden gördük. Devamında kendi mühendislik fakültem ve diğer bölümlerimiz ile de organize olduğumuzu belirtmek istiyorum. O bölgeye hiçbir düşünce içerisinde olmadan Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ameliyathanesini ayağa kaldırmak, oradaki hastalarımıza bir nebze destek olmak ve tedavi etmek süreciyle 3 sefer halinde bir sağlık desteği sağlandı. Bunu yaparken de emin olun tıp fakültesi hocalarımızın çok büyük katkıları oldu. Ben biliyorum tıp fakültesinde hakikaten dünya çapında bilim insanlarımız var. Onlar her zaman yetiştirdiği öğrencilerle bu haklı gururu yaşamaktalar. 1970’lere dayanan hastanemizin temellerinin atıldığı dönemi düşünürsek, fiziki olarak bazı yenilenmelerinde ihtiyaç olduğu günümüzde aşikar bir şekilde kendini göstermektedir. Zaman içerisinde de bu konuda da gayretlerimizin olacağını ve bunlarla ilgili bazı temel adımlar atacağımızı da global bir bakışla ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da, “Yaklaşık 6 yaşındaydım ve doktor olmak istiyordum. Doktor oldum ve bunun için bir gün bile pişman olmadım. Değerli hekimler unvanlarımız çok değerli anlamlar içeriyor. Birincisi hekim Arapça kökenli bir kelime, hikmet, hakem, hekim ve hakim hepsi bu kökten türeyen kelimeler. Hekim kelimesinin birkaç anlamı var. Bunlardan birincisi bilgili, diğer yargıda bulunan bir diğeri engel olandır. Yani biz hekim dediğimizde bilgi sahibi, hastalıklar hakkında yargıda bulunabilen ve hastalıklara engel bir insandan bahsediyoruz. Doktor Latin kökenli bir kelime ve öğreten demektir. Avrupa’da kurulan ilk üniversitelerde mezun olanlara doğa felsefesini öğreten deniliyordu. Ben bütün bunları alt alta koyduğumda doktorluğu en iyi bilen ve iyileştiren olarak özetliyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, 2022 yılında kaliteli akademik çalışmalar yapan hekimlere, deprem bölgesinde görev alan hekimlere teşekkür takdimi yapılırken, yeni akademik kadrolara atanan öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.