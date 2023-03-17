ERÜ'de 2 kongre birden

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından, '9. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi' ve '1. Uluslararası Katılımlı Erciyes Türk Dünyası Çocuk Nörolojisi Kongresi' düzenlendi.

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  • 17.03.2023 13:39
  • Güncelleme: 17.03.2023 14:01
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ERÜ'de 2 kongre birden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından, “9. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi” ve “1. Uluslararası Katılımlı Erciyes Türk Dünyası Çocuk Nörolojisi Kongresi” düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen kongreye Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile akademisyenler katıldı.

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