ERÜ'de '4. Tarım Eğitim Kış Kampı' Düzenlendi

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, gıda arz güvenliğinin önemine dikkat çekerek, “Bir ülkenin ürettiğini kendisinin tüketebilmesi ve fazlasını da ihracat olarak yurt dışına gönderebilmesi son derece stratejik bir öneme sahiptir” dedi.

Ziraat fakültelerinin bulunduğu şehre, ülkesine ve tüm insanlığa etkin çalışmalar, fikirler ve projeler üretmesi önemli olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler tarafından düzenlenen bu etkinliğin hayli önemli olduğunu söyledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan da konuşmasında gıdanın üretilmesi, temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşımın önemli olduğunu vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Oğuzhan Karabulut da açılışta yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Bugün burada olmanız mesleğinize ve toprağa duyduğunuz aidiyetin, öğrenme azminin en güzel kanıtıdır. Sevgili gençler, sizler sadece bir bölümün öğrencileri değilsiniz. Sizler bu ülkenin gıda güvenliğinin teminatı, toprağın dili, üretimin aklı, kırsal kalkınmanın mimarlarısınız” şekline konuştu.

Tarım Eğitimi Kış Kampı Başkanı Muhammet Turan Aşık düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasının ardından etkinlik, sunumlar ile devam etti.

Etkinliğin konuşmacısı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da şeker sektörünün dünü ve bugünü ile Kayseri Şeker Fabrikası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri’nin tarım ve hayvancılığını anlattı.

Kayseri’nin Aspir üretiminde 10 bin 191 ton ile Türkiye birinci olduğunu vurgulayan Saklav, 2024 yılı verilerine göre de Kayseri’nin yine 6 bin 655 ton balık üretimiyle denize kıyısı olmayan iller arasında dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Ziraat Mühendisi adaylarını, sektör profesyonellerini ve akademisyenleri bir araya getiren 4. Tarım Eğitim Kış Kampı, akademik sunumların ardından sona erdi.