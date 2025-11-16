ERÜ’de 6 akademisyene profesörlük belgesi takdim edildi

  • Haberler
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) profesörlük kadrosuna atanan 6 akademisyen için 'Profesörlük Belgesi Takdim Töreni' düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi’nde profesörlük kadrosuna atanan 6 akademisyen için “Profesörlük Belgesi Takdim Töreni” düzenlendi. Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törende, akademisyenlere belgeleri takdim edildi ve cübbeleri giydirildi. Akademik yükseliş sürecini tamamlayan öğretim üyelerine belgeleri üniversite yöneticileri tarafından verildi.

