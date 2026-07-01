ERÜ'de Akademik ve İdari Personel Buluşması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlenen 'Rektör- Akademik ve İdari Personel Buluşması' ile ERÜ personeli ile bir araya geldi.

ERÜ'de Akademik ve İdari Personel Buluşması

Marianne Molu Amfi de düzenlenen açık hava etkinliğine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri ile çok sayıda akademik ve idari personel aileleri ile katıldı.   

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın konseri ile başlayan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin başarılarında akademik ve idari personelin özverili çalışmalarının katkısının önemli olduğunu belirterek, dünya üniversitesi olma yolunda çalışmaları artırarak devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tek tek akademik ve idari personel ile sohbet etti.

Personelin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yemek ikramında bulunulurken, Talas Belediyesi Grup Şantiye tarafından da konser verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'da Yeni Parklarla Yeşil Dokunuş
Kocasinan’da Yeni Parklarla Yeşil Dokunuş
Başkan Büyükkılıç'tan Terminal Esnafına Ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Terminal Esnafına Ziyaret
Gökkent'te 85 Milyon TL'lik Modern Okul Yatırımı
Gökkent’te 85 Milyon TL’lik Modern Okul Yatırımı
Kayseri'de 200 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında
Kayseri’de 200 Milyon TL’lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında
ERÜ'de Akademik ve İdari Personel Buluşması
ERÜ'de Akademik ve İdari Personel Buluşması
İYİ Partili Yücel, 'Maliye borç taksitlendirmesi, bir müjde değil, tam anlamıyla bir zulüm'
İYİ Partili Yücel, ‘Maliye borç taksitlendirmesi, bir müjde değil, tam anlamıyla bir zulüm’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!