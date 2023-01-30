ERÜ'de Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında üniversite-sanayi işbirliği çıktılarının artırılması amacıyla kurulan Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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  • 30.01.2023 13:28
  • Güncelleme: 30.01.2023 14:23
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ERÜ'de Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında üniversite-sanayi işbirliği çıktılarının artırılması amacıyla kurulan Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Rektörlük Makamı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile ERÜ araştırma merkezi müdürleri ve sanayi kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, gerek üniversite gerekse de sanayi alanında yetkin ve ciddi deneyimleri olan değerli isimler ile bir Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu oluşturduklarını söyledi. Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Rektör Altun; “Amacımız, yüklendiği misyon ile Türkiye’nin saygın araştırma üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’nin sanayimiz ile beraber sanayicilerimizin ihtiyaçları nelerdir, üniversite-sanayi işbirliği ile birlikte neler ortaya koyabiliriz bunları belirlemek. Bu anlamda şehrimizde gelişen süreçte, Ar-Ge de katma değer sağlayan ürünlere doğru çok daha üst düzey projelerle yön vermek istiyoruz. Dolayısıyla bir lokomotif olarak Erciyes Üniversitesi’nin bu konularda öncü olması gerekiyor. Bu anlamda Ar-Ge stratejisi üst kurulumuzun çok değerli fikirler ve sonuçlar ile ülkemize ve şehrimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi. Rektör Altun’un konuşmasının ardından ERÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız tarafından üniversite-sanayi işbirliği ile Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantı dış ve iç paydaşların önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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İHA

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