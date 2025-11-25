ERÜ'de 'Bağımlılıkla Mücadele ve Güvenlik' konulu seminer düzenlendi

  • Haberler
Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Bağımlılıkla Mücadele ve Güvenlik' konulu seminer düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Güvenlik’ konulu seminer düzenlendi. Konferansa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Derya Karatekin, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Güneş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

