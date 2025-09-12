ERÜ'de Bağışlanan Cihazlar ve Yenilenen Bölümlerle Sağlıkta Yeni Bir Dönem Başladı

Hastaneler Başhekimliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve birçok yerel yönetici ile akademisyen katıldı. Törende konuşan Vali Çiçek, Turkuaz Seramik’in hayırseverlikteki önemine dikkat çekti ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un üniversiteye olan katkılarını vurguladı.

Rektör Altun’un Açıklamaları

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri’ye kazandırılacak 800 yataklı hastane projesi hakkında bilgi vererek, “Hastanemiz hem cihaz altyapısıyla hem de fiziki imkanlarıyla yenileme sürecine girmektedir. Bizim gözbebeğimiz olan hastanemize sahip çıkmalıyız. Kayseri'deki hayırseverlerimizin destekleri bizim için çok önemli.” dedi.

Hayırseverlere Teşekkür

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, öğrenci başarılarını artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Simülasyon merkezi kuruldu ve bu süreçte önemli adımlar attık.” ifadelerini kullandı. Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ise, “Erciyes Üniversitesi bizim göz bebeğimiz. Bu kuruma elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Plaket Töreni

Açılışın ardından, yenilenen Hematoloji ve Onkoloji Kliniklerinin yanı sıra bağışlanan solunum fonksiyon cihazı için hayırsever iş insanlarına plaket takdim edildi. Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Kayseri’nin gözbebeği. Hayırseverlerimizin katkılarıyla hastalarımıza daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bu açılış, Erciyes Üniversitesi'nin sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.