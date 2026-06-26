ERÜ'de Bir İlk: Yapay Zeka Okuryazarlığı Dersleri

Türkiye'nin araştırma üniversiteleri arasında önemli bir yere sahip olan ERÜ, yenilikçi yapısıyla dikkat çeken üniversitelerden biri olan Mersin Üniversitesinde yürütülen bir çalışmaya ev sahipliği yaptı.

Eğitim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışma, öğretmen yetiştirme programlarının değişen teknolojik koşullara uyum sağlaması açısından örnek gösterilen uygulamalardan biri olarak değerlendiriliyor.

ERÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimin, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Mesut Gün ve Dr. Kerim Ünal danışmanlığında Öğr. Gör. Beyzanur Durmuş Öz tarafından yürütülen doktora tezinin deneysel sürecini kapsadığı belirtildi.

Programda öğretmen adaylarına yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanımı, etik ilkeler, dijital içerik üretimi, güvenilir bilgiye erişim, eleştirel değerlendirme ve yapay zekâ destekli öğretim materyali geliştirme gibi konularda kapsamlı eğitim verildi.

Eğitimi gerçekleştiren yapay zekâ uzmanı Öğr. Gör. Beyzanur Durmuş Öz, çalışmanın öncü niteliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Henüz bir öğretmen adayıyken böyle bir eğitim alarak yapay zeka okuryazarı bir öğretmen olarak göreve başlayacak olmak öğrencilerimiz için önemli bir fırsat. Bu bağlamda doktora tezimin yürütüldüğü Mersin Üniversitesi ve tezin uygulama bölümünün gerçekleştirilmesinde katkıları olan Erciyes Üniversitesine teşekkürlerimi sunarım.”

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü ise Türkçe öğretmeni adaylarına yönelik gerçekleştirilen yapay zeka okuryazarlığı eğitimi hakkında “Öğretmen yetiştirme anlayışımızı çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelliyor, öğrencilerimizi dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle de donatmayı hedefliyoruz. Fakültemizde gerçekleştirilen bu çalışma, öğretmen yetiştirme programlarımızın yenilikçi yaklaşımını ortaya koyması bakımından son derece kıymetlidir” dedi.