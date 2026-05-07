ERÜ’de “ERÜSMUS 2026 Kültürler Buluşması” Düzenlendi

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Dış İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, fakülte dekanları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, misafir öğrencilerin kültürlerini tanıtmak amacıyla kurulan stantları tek tek ziyaret ederek, öğrenciler ile sohbet etti.

Stant ziyaretinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite olarak 107 farklı ülkeden uluslararası öğrenciyi misafir ettiklerini belirterek, “Sizlerin burada rahat etmesi, başarılı olarak mezun olup daha sonraki meslek hayatınızdaki başarılarınız bizim için önemlidir. Çünkü biz şunu arzu ediyoruz. Erciyes Üniversitesi aidiyetini her zaman korumanız, Erciyes Üniversitesi mensubu olarak bizleri temsil edecek olmanız bizim için son derece önemlidir. Ben buna benzer faaliyetler kampüsümüzde her geçen gün artıyor, artmaya devam ediyor. Bu faaliyetlere katılımlarınız önemli. Çünkü arkadaş çevrenizi genişletiyorsunuz. Farklı kültürlerle, isimlerle bir araya geliyorsunuz” dedi.

Dış İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk de konuşmasında ofis olarak misafir öğrencilere sadece akademik süreçlerde değil, sosyal ve kültürel uyum süreçlerinde de destek olmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelerek ERÜ’de öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan farklı kültürlerden müzik, dans ve sahne performansları sahnelendi.