ERÜ’de, “Gerçek Zeka ve Yapay Zeka”Sempozyumu

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, geçtiğimiz günlerde yaşanan elim bir trafik kazası sonucu vefat eden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan’a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

İnsan faktörü olduğu sürece yapay zekanın insanların kontrolünde olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, yapay zekadan korkmadan uzak kalınmaması gerektiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun şunları kaydetti; “İlerleyen süreçlerde yapay zeka çok daha farklı mukayese yöntemlerine doğru geçecek ama hiçbir zaman ruhu olmayacak. Bunu unutmayın. İnsan faktörünün olduğu bir süreçte yapay zeka mutlaka sizin kontrolünüzde kalacaktır.”

Konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin multidisipliner alanlarda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi 19 fakültesi ile disiplinlerarası çalışmalarda her daim güçlü olan, marka olan, daha da yıldızlaşacak bir üniversitedir. Çünkü biz sağlıktan mühendisliğe, fenden, sosyal bölümleri de ele alırsanız, her alanda çok etkin çalışırken yapay zekayı da kullanıyoruz.”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da konuşmasında araştırma ekosistemine verdikleri desteklerden dolayı ERÜ üst yönetimine teşekkür etti.

Nörobilim Kulübü Danışman Hocası Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan ise yaptığı konuşmada Nörobilimin multidisipliner bir alan olduğunun altını çizerek, Erciyes Üniversitesi’nin de multidisipliner alanda çok stratejik bir pozisyonda olduğuna dikkat çekti.

Nörobilim Kulüp Başkanı Cemal Acar da konuşmasında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kulübe verdikleri desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından akademik oturumlar ile devam eden sempozyum da Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan “Nöral Osilasyonlar ve Fonksiyonel Konnektivite”, Prof. Dr. Niyazi Acer “Difüzyon Tensör Görüntüleme ve Yapısal Konnektom”, Dr. Öğr. Üyesi Murat Akpulat “Büyük Dil Modelleri ve Beyin Sinyalleri”, Dr. Öğr. Üyesi Eda Dağdevir tarafında da “Beyin ağlarının Haritalanması: Kognitif Fonksiyonları Anlamak” konularında sunumlar gerçekleştirildi.