ERÜ'de 'Kahve Günü' Etkinliği

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliği açılışında yaptığı konuşmada Erciyes Üniversitesi’nin her alanda başarıları ile adından söz ettiren bir üniversite olduğunun altını çizerek, ERÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün bu yıl eğitim -öğretime başlamasının sektör için önemli olduğunu vurguladı.

Kayseri’nin gastronomi konusunda önemli bir il olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Altun, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü de konuşmasında Turizm Fakültesi olarak ilk defa kahve kültürü üzerine bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Kayseri, gastronomi alanında marka olan bir şehrimiz. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak, Turizm Fakültesi olarak bu farkındalık doğrultusunda bilimsel akademik çalışmalarımızı da yürütmekle birlikte sektör iş birliğini de bu yönde geliştirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker moderatörlüğünde “Kahvenin Yolculuğu ve Türk Kahve Kültürü” konusunda panel gerçekleştirildi.

Panelin ardından Rektör Prof. Dr. Altun ve davetliler tarafından açılan kahve stantları ziyaret edildi.

Stant ziyaretinin ardından Turizm Fakültesi’ne hayırsever tarafından kazandırılan Fıesta Ankastre Uygulama Mutfağının açılışı gerçekleştirildi.

Gün boyu söyleşi ve atölye çalışmaları ile devam eden etkinlikte, davetlilere kahve ve yemek ikramında bulunuldu.