ERÜ'de Kampüs Günleri'23 etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile sürdürülebilirlik günleri çerçevesinde Evim Kampüs'23 etkinliği düzenlendi. 2 gün sürecek olan etkinlikte, öğrenciler hem öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı buluyor hem de çeşitli aktiviteler ile keyifli zaman geçiriyor.

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  • 26.10.2023 16:43
  • Güncelleme: 27.10.2023 08:54
ERÜ'de Kampüs Günleri'23 etkinliği düzenlendi
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile sürdürülebilirlik günleri çerçevesinde Evim Kampüs’23 etkinliği düzenlendi. 2 gün sürecek olan etkinlikte, öğrenciler hem öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı buluyor hem de çeşitli aktiviteler ile keyifli zaman geçiriyor.

Marianne Molu Amfi’de gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ve Zafer Çağlıtalaslıgil ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak Güzel Sanatlar Bölümü tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, göreve geldikleri günden bu yana öğrenci odaklı faaliyetlere önem verdiklerine dikkat çekti. Öğrenciler ile birlikte olmak için etkinlikler düzenlendiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi her alanda etkin çalışmalar yapan, Türkiye’deki üniversiteler arasında bu sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs noktasında hakikaten haklı bir gururla ikinci sırada olan bir üniversite olması da bence son derece kıymetli. Tabii hedefler hiçbir zaman bitmez, inşallah birincilik hedefimizde var, onu da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Öğrencilerin stant açan kulüpleri incelemelerini ve bu doğrultuda yeteneklerinize göre kulüplere üye olmalarına önem verdiklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Elektrikli aracından tutun da aklınıza gelebilecek satranç oyunlarına, yapay zekâya kadar, tarımsal faaliyetlere kadar üniversitemizin gerçek bir profilini ortaya koyacak şekilde kulüplerimiz şekillenmiş durumda. Bu kulüplerin burada varlığı önemli. Siz öğrencilerimizin bu kulüpleri incelemelerini ve bu doğrultuda bazı kararlar alırken kendi yeteneklerinize göre şekillendirmenizi biz açıkçası önemsiyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere yemek ikramında bulunulduğu etkinlikte, 2 gün boyunca öğrenci kulüpleri tarafından bir dizi etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek.

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İHA

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