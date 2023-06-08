ERÜ'de KAYDEM iş birliği toplantısı gerçekleştirildi

KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi'nde yürütülen ERVA Erdemlerimizle Varız Proje Ekibi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

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  • 08.06.2023 13:39
  • Güncelleme: 08.06.2023 14:03
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ERÜ'de KAYDEM iş birliği toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi’nde yürütülen ERVA Erdemlerimizle Varız Proje Ekibi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

ERÜ Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Yazıcı ile Eğitim, Güzel Sanatlar, İlahiyat ve İletişim Fakültelerinin Dekan Yardımcıları, ERVA Projesi Genel Koordinatörü Esra Kuşkaya ve proje ekibi katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Erciyes Üniversitesi’ne yakışan, böyle önemli projelerde akademik olarak yer almasıdır” dedi. Rektör Altun’un konuşmasının ardından ERVA Projesi Genel Koordinatörü Esra Kuşkaya proje hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Kuşkaya’nın sunumun ardından ise ERÜ tarafından ERVA Projesine destek olmak amacıyla yapılabilecek iş birlikleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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İHA

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