ERÜ'de 'Küresel Sürdürülebilirlik ve Kalkınma Kongresi' Düzenlendi

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kongreye; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın, İKSAD Enstitüsü Genel Koordinatörü Dr. Atabek Movlyanov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, “Sürdürülebilirlik aslında baktığınızda her zaman olmaktır, her zaman daim olmaktır, devamının gelmesidir. Onun için şunu unutmamalıyız. Kaynaklarımız sınırsız değildir. Siz bunları rastgele tüketemezsiniz. Gelecek nesillere de bunları sağlıklı bir şekilde aktarmamız gerekir” dedi.

ERÜ’de yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına da dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi olarak da devam her daim üniversitemizin sürdürülebilirlik süreçleri anlamında önemli adımlar atıyoruz ve atmaya da devam ediyoruz. Özellikle güneş enerjisi sistemleri GES olarak 2 megawatt 'lık onayımızı aldık. İmalatlarımız başladı. Bir taraftan da tükettiğimiz enerjiyi, elektriği üretme noktasında da çalışmalarımız devam ediyor ki bunu da kısa sürede daha da artırmak, daha yüksek megawatt üretimler noktasında da hareket etmek istiyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın da konuşmasında kongre hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın, şunları kaydetti: “Bugün burada yalnızca bir kongre başlatmıyoruz. Aslında geleceği yeniden düşünme biçimini biraz da sorguluyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik bir süreç değil, bir dönüşüm bilincinin adıdır. Bir sistemi ayakta tutmak teknik bir mesele olarak kabul edilebilir ama bir değeri yaratmak kültürel bir kararlılık ve entelektüel bir irade gerektirir. Biz bugün burada bu iradenin toplumsal, bilimsel ve insani temellerini birlikte güçlendirmek için hep bir aradayız. İlkini düzenlediğimiz Küresel Sürdürülebilirlik ve Kalkınma Kongresi daha ilk yılında önemli birtakım eşikleri aşmış durumdadır. Kongremize 37 farklı ülkeden araştırmacı katılmış olup toplamda 279 bildiri sunumu gerçekleşecektir.”

İKSAD Enstitüsü Genel Koordinatörü Dr. Atabek Movlyanov da konuşmasında düzenlenen kongrenin önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Dünyamızın hızlı değişen sosyoekonomik dinamikler, artan çevresel sorunlar ve teknolojik dönüşümlerle birlikte insanlık tarihinin en kritik dönüm noktalarının birini yaşıyoruz. Bu süreçte sürdürülebilirlik kavramı artık yalnızca çevre politikalarının bir parçası değil, aynı zamanda ekonomiden eğitime, enerjiden toplumsal yaşamın her alanında uzanan bütüncül bir yaklaşımın merkezinde yer almaktadır. İKSAD Enstitüsü olarak bizler sürdürülebilirlik kavramı hedeflerinin doğrultusunda bilimsel bilgi üretimini teşvik etmeyi, akademik dayanışmayı güçlendirmeyi ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi temel misyonumuz olarak görüyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından geçilen kongrede ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker tarafından kalkınmada sürdürülebilirlik konusunda sunum gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişimsel tüm boyutlarını kapsayan disiplinler arası akademik sunumlar ile devam eden kongre 16 Ekim Perşembe günü sona erecek.