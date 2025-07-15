ERÜ’de Mandacılık Çalıştayı düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde Mandacılık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Bu işin piri kim? Bilim insanları. Erciyes Üniversitesi gibi köklü bir üniversitemiz var, veterinerlik fakültemiz var. Murat Hocam'la bir araya geldik, durumu istişare ettik, dedik ki bir çalıştay yapalım. Bütün tarafları toplayalım: hem işin bilim tarafı, hem üretici tarafı, hem pazarlamacı tarafı, hem odalarımız, sivil toplum teşkilatımız, hem de bu işte başarılı olmuş bazı örnekleri getirelim. Bizim yapacağımız işin tutup tutmayacağını kendi tecrübeleri ışığında teyit etsinler veya 'bu işe girmeyin' desinler. Ama öncelikle mandacılıkta şehrimizdeki problemleri çözmemiz, ortaya koymamız, sonra çözüm önerilerini açıklamamız ve sonra uzun vadeli bir proje yapıp kısa, orta ve uzun hedeflerle yola devam etmemiz gerekir diye düşündük. Bugün burada bu vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Niyetimiz dediğim gibi özellikle bu sektörde iştigal eden yetiştiricilerin buraya gelip problemlerini açıklamalarını ve bizim bir rapor hazırlamamıza imkan sağlamalarını istedik ki sunabileceksek çözüm önerileri sunalım. Belki de neticede diyeceğiz ki 'yok, bu feasible değil, buna hiç bulaşmayalım, eforumuzu başka şeylere sarf edelim.' Ama şu anda sadece süt satarak, sadece yoğurt satarak mandacılarımızı müreffeh bir hayata kavuşturamayacağımız aşikar görünüyor. Bunun çok boyutlu sebepleri var: mera problemi var, su problemi var, süt piyasasının spekülatif durumları var. O zaman biz katma değerli ürünler üretmek zorundayız. İtalya bu işin menşei. Burada İtalyan dostumuz da var. Kendisi İtalya'dan gelip Türkiye'de bu işe nezaret ediyor, bir işletmede oranın yöneticiliğini üstlenmiş. Bugün sütün kilosu 40 lira. 40 lirada da ne kadar kar payı var bilmiyorum, 5 lira kalıyor mudur, 10 lira kalıyor mudur, kalmıyordur muhtemelen. Bunu biz adını bir şeyler yapıp katma değer ekleyerek, bilgi ve teknoloji ekleyerek, bir de böyle güzel bir ambalaj üzerine de cafcaflı bir marka yazdığımız zaman o üreticinin 5 liralık gelirini 50 liraya çıkartmak varken niye miskin miskin oturup da o 5 lirayla sadece hayatiyetini idame ettirmesine göz yumalım? Bir tarafta da iyi imkanlara ulaşabileceği, kazanabileceği bir saha var. Dolayısıyla bu toplantının ana maksadı bu kar marjını nasıl açabiliriz, nasıl marka oluşturabiliriz? Öncelikle şehrimizden başlayıp daha sonra ülkemize, daha sonra Avrupa'ya nasıl ihraç edebiliriz, bunun yollarını araştırmak olacak. İşte süt 40 lira ama üzerine İtalyanca mozzarella yazdığınız zaman, ricotta yazdığınız zaman veya burrata buffalo yazdığınız zaman 1500 liraya satılıyor bu ürün. 5 kilo sütten 1 kilo peynir çıkar mı bilmiyorum ama 200 lira harcayarak bir peynir üretiyorsunuz, onu da 1500 liraya satıyorsunuz. Böyle bir arada muhteşem fırsatlar var, inşallah bugün o neticeyi alabiliriz." ifadelerini kullandı.