ERÜ'de Nevruz Bayramı Kutlandı

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Nevruz Bayramı’nın Türk Kültürü’nde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde önemli işlere imza attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, “Her daim kendisinden söz ettiren ve her geçen gün marka değeri yükselen Erciyes Üniversitemiz, sizlerle birlikte daha da güçlü olacak” dedi.

Nevruz Ateşi’nin yakıldığı etkinlikte, örs üzerinde demir dövüldü ve öğrenciler tarafından bayrak gösterisi gerçekleştirildi.

Bayrak gösterisinin ardından katılımın yoğun olduğu etkinlik, ERÜ Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun konser ve dans gösterileri ile devam etti.

ERÜ Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun seslendirdiği eserler ve dans gösterileri davetliler tarafından yoğun alkış aldı.