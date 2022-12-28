Bilgilendirme toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Orta Anadolu Bölgesi'nin en büyük kariyer fuarı olan ve 13 üniversitenin paydaşlığında 6-7 Mart 2023 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nın (ORA-KAF'23) 'Paydaş Üniversiteler Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

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  • 28.12.2022 10:31
  • Güncelleme: 28.12.2022 11:25
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Bilgilendirme toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Orta Anadolu Bölgesi’nin en büyük kariyer fuarı olan ve 13 üniversitenin paydaşlığında 6-7 Mart 2023 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nın (ORA-KAF’23) “Paydaş Üniversiteler Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

ERÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitelerinin rektör yardımcıları ve kariyer merkezlerinin müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlenecek olan fuarın öğrenciler açısından önemine dikkat çekti. Rektör Altun, “Düzenlenecek olan fuar ile öğrencilerimiz için önemli firmalar ile etkin, güzel kendileri ve gelecekleri için çok güzel sonuçların ortaya çıkacağı bir staj planlaması arzulamaktayız” dedi.

ORA-KAF’23 hazırlıkları çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgiler veren Rektör Altun, beş yüzden fazla firmanın fuara katılım göstereceğini hedeflediklerini söyledi. Rektör Altun, Ocak ayı itibari ile “Rektör-Öğrenci Buluşması” toplantıları ile öğrencilere tek tek ORA-KAF’23’ hakkında bilgiler vereceklerini ve öğrencilerin katılımları için çalışmalar yürüteceklerini de sözlerine ekledi.

Rektör Altun’un konuşmasının ardından ERÜ Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Bahar tarafından düzenlenecek fuar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantı çerçevesinde ayrıca ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile paydaş üniversite rektör ve rektör yardımcıları 6-7 Mart 2023 tarihlerinde fuarın gerçekleştirileceği Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulundular.

Bilgilendirme toplantısı, paydaş üniversitelerinin rektör yardımcıları ve kariyer merkezlerinin yöneticilerinin toplantısının ardından sona erdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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