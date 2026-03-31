ERÜ'de PET - BT Ünitesi Yenileniyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı PET - BT Ünitesini ziyaret ederek, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Ziyaretinde Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tutuş’tan bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesi devam ederken diğer yandan da sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için mevcut hastane binasında önemli yenileme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
PET - BT Ünitesinin hastalıkların erken teşhisinde büyük önem taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, yenileme çalışmalarına destek veren hayırsever Hasçelik Yönetim Kurulu Üyeleri’ne de teşekkür etti.