ERÜ'de PET - BT Ünitesi Yenileniyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı PET - BT Ünitesini ziyaret ederek, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, hayırsever firma Hasçelik tarafından yenilenme çalışmalarının üstlenildiği Gevher Nesibe Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı PET - BT Ünitesi’ndeki çalışmaları inceledi.

Ziyaretinde Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tutuş’tan bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesi devam ederken diğer yandan da sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için mevcut hastane binasında önemli yenileme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

PET - BT Ünitesinin hastalıkların erken teşhisinde büyük önem taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, yenileme çalışmalarına destek veren hayırsever Hasçelik Yönetim Kurulu Üyeleri’ne de teşekkür etti.

Haber Merkezi

