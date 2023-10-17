ERÜ'de 'Rektör-Akademisyenler Buluşması' Başladı

'Rektör-Akademisyenler Buluşması' kapsamında bu yıl ilk olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri ile bir araya geldi.

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  • 17.10.2023 11:46
  • Güncelleme: 17.10.2023 11:46
ERÜ'de 'Rektör-Akademisyenler Buluşması' Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ‘Rektör-Akademisyenler Buluşması’ kapsamında bu yıl ilk olarak Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri ile bir araya geldi. ERÜ 25.Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. C. Alper Kemaloğlu ile Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin Öğretim Üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, etkinliğe katılan akademisyenlere teşekkür etti.
Konuşmasında göreve geldikleri bir yılı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Altun, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
Akademisyenler ile yılda bir düzenlenen toplantılar ile değil, her zaman birlikte olmaya özen gösterdiklerinin de altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nin fiziki yapılarında iyileştirme çalışmaları da yürüttüklerini söyledi.
Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Altun, etkinliğe katılan akademisyenler ile tek tek sohbet etti.

1ha

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