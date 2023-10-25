ERÜ'de rektör-idari personel buluşması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör-İdari Personel buluşmaları çerçevesinde üniversitede görevli idari personel ile bir araya geldi.

ERÜ 25.Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ve Zafer Çağlıtalaslıgil ile idari personel katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, hep birlikte daha güçlü olarak güzel işleri başaracaklarını söyledi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Altun, idari personel ile tek tek sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.