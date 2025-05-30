ERÜ’de “Sıfır Atık Çalıştayı” Düzenlendi

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, ERÇEVREM Müdürü Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur, fakülte dekanları ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve atık malzemelerden oluşan sergi gezildi.

Serginin ardından çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, sıfır atık projesinin önemli ve başarılı bir proje olduğuna dikkat çekti.

Özellikle ERÇEVREM’in idari ve akademik personel ile öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla önemli etkinlikler düzenlediğini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ’nün sıfır atık çalışmaları kapsamında öğrencilere su mataraları dağıttığını söyledi.

ERÜ’de dağıtılan su mataraları ile plastik pet şişe tüketiminin azalması noktasında önemli sonuçlar elde ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Enerji sınırsız değildir. Gelecekte kaynakları ekonomik kullanmak zorundayız. Aksi takdirde çok arzu etmediğimiz tükenmişlik süreçleri ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Bunu yaşacaklarda maalesef bizim evlatlarımız. O nedenle bu konularda hassasiyetimizi artırmamız ve öğrencilerimize bu bilinci aktarmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ise Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Livdumlu, “Sıfır atık projesi, atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılarak yeniden kullanıma kazanılması hedefi ile yola çıkılmış bir projedir” dedi.

ERÇEVREM Müdürü Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur da yaptığı konuşmada çalıştayın bilimsel programı hakkında bilgi vererek, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın birinci oturumunda Öğr. Gör. Berna Akın moderatörlüğünde “Saha Deneyimleri ve Uygulamalar” konusunda TÜCA Sıfır Atık Direktörü Tuğrul Çamaş tarafından “ Sıfır Atık Uygulamalarında Yaşama- Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Çevre Yönetim Şefi Ramazan Aydın tarafından “Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri”, Orta Anadolu Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Ennur Rabia Yamaç tarafından “Circular Denim:Orta’nın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı”, Parteks Fabrika Müdürü Turan Aksu tarafından “Kağıt Geri Dönüşümü”, “ Sinan Yavuz tarafından ise “Büyük Restoranlarda Sıfır Atık” konularında katılımcılara bilgi verildi.

Soru cevapların ardından konuşmacılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan tarafından plaket takdim edildi.

Çalıştay “Akademik Perspektiften Sıfır Atık” ve “İletişim Kanallarının Sıfır Atık Hareketine Etkisi” konularındaki sunumlar ile devam etti.