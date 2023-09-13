ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları çerçevesinde Son Ustalar adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

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  • 13.09.2023 17:47
  • Güncelleme: 13.09.2023 19:24
ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları çerçevesinde Son Ustalar adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihan Şengül ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi Küratörü Öğr. Gör. Uğur Aydın da konuşmasında sergi hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından davetliler tarafından serginin açılışı gerçekleştirilerek gezildi. Sergi, 15 Eylül Cuma günü sona erecek.

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İHA

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