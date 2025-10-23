ERÜ'de 'Spor Dostu Evim Kampüs Günleri' Etkinliği Düzenlendi

Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen etkinliğin açılışına; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından dinleti ile Bilinçli Gençler Kulübü öğrencileri tarafından konser gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlenen etkinliğin öğrenci kulüplerinin bir araya gelmesi için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Yeşil Kampüsümüzde her türlü sportif faaliyetleri artırmaya çalışıyoruz. Evim Kampüs etkinliği; tamamıyla öğrencilerimizin birbiriyle kaynaştığı, kendi yetenek ve özelliklerini dikkate alarak kulüpleri incelediği ve bu kulüplerle birlikte nasıl bir çalışma temposu içerisinde olabileceğine karar verdiği bir süreç oluyor. Sadece kulüp tanışmaları olarak bakmıyoruz. Bunun dışında sizlere yönelik çeşitli eğlenceler, özellikle yapılan projelerimiz, devam eden öğrenci projelerimiz var. Bu projelerden de çeşitli gösteri ve sunumlar da yapılıyor. Özellikle yeni gelen öğrencilerimizin üniversitemize, şehrimize alışmaları için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 2-3 haftaya kadar vize sınavlarınız başlayacak. Ama özellikle sizlerin bir dinlenme imkanı sunmanız, arkadaş çevrenizin sosyal faaliyet olarak kaynaşmanıza vesile olması için düzenlediğimiz bir program”

Öğrencilere yemek ikramında bulunulduğu etkinlikte, 3 gün boyunca öğrenci kulüpleri tarafından bir dizi etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında ilk gün spor dostu rekreasyon etkinlikleri, Kreşendo, Olay The Band ve Arçura öğrenci gruplarının sahne performansı ile öğrenciler gönüllerince eğlendiler.