ERÜ'de, 'Temiz Ellerden Temiz Hastanelere' Sempozyumu Gerçekleştirildi

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç yaptığı açılış konuşmasında, 2019 yılında hastanenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Bölgesi’nde düzenlenen El Hijyeni Mükemmeliyet Yarışması’nda birincilik ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Sempozyumda sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların (HAI) önlenmesinde ‘El hijyeninin yanı sıra, hastane temizliğinin önemi’ üzerine odaklanıldı.

Sempozyuma; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, ERÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulunda görevli personel, hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı.

Sağlık tesislerinde enfeksiyon kontrolü denince genellikle ilk akla gelen el hijyeni olsa da; sempozyumda uzmanlar, çevresel bulaşın ve temizlik protokollerinin de en az el hijyeni kadar kritik bir rol oynadığına dikkat çekti. Özellikle antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların hastane yüzeylerinde uzun süre canlı kalabildiği, bu nedenle sistematik ve etkin temizlik uygulamalarının enfeksiyon zincirini kırmada hayati olduğu vurgulandı.

Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Kontrolünün Yalnızca Bireysel Değil; Kurumsal, Kültürel ve Sistem Düzeyinde Bir Dönüşümle Sağlanabileceğine Dikkat Çekildi

Sempozyumun temel amacı, sağlık hizmetlerinde enfeksiyon kontrolünün yalnızca bireysel değil; kurumsal, kültürel ve sistem düzeyinde bir dönüşümle sağlanabileceğine dikkat çekmekti. Özellikle Uluslararası “Clean Hospitals” girişimine atıfla, çevresel hijyenin hasta güvenliği ve sürdürülebilir sağlık sistemleri açısından taşıdığı kritik rol vurgulandı. Konuşmalarda, “Temiz ellerden temiz hastanelere” uzanan sürecin, multidisipliner bir yaklaşım ve sürekli eğitim ile desteklenmesi gerektiği vurgulanarak; sağlık profesyonelleri, yöneticiler ve akademisyenlerin katkılarıyla enfeksiyon kontrolünde sürdürülebilir çözümlerin ele alınması hedeflendi.

Hastane ortamlarının mikrobiyal yükünü azaltmak, sadece hasta güvenliğini değil; sağlık çalışanlarının sağlığını, hizmet kalitesini ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda, sadece bireysel hijyen değil, kurumsal temizlik politikalarının da bilimsel ve sürekli iyileştirilebilir bir zemine oturtulması gerektiği ifade edildi.

Sempozyum, sağlık alanında kaliteyi artırmak isteyen tüm paydaşlar için değerli bir buluşma platformu olarak verimli tartışmalara sahne oldu. El hijyeninden çevresel temizliğe kadar uzanan geniş bir perspektifte enfeksiyon kontrolünü yeniden tanımlayarak, sağlık kuruluşlarına bütüncül bir yaklaşım benimseme çağrısı yaptı.