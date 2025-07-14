ERÜ'de 'Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi' Konulu Konferans Düzenlendi

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Senato Üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen “15 Temmuz” temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilerek, davetliler tarafından gezildi.

Sergi açılışının ardından konferansa geçildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 15 Temmuz 2016’da yaşanılan menfur darbe girişimini kınadı.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Yaşanmışlıkları unuttuğunuz zaman tekrar yaşamaya mahkum olursunuz. Dolayısıyla bu konularda Bir farkındalık ortaya koymak, bu süreçleri gündemde tutabilmek ve sahip olduğunuz hedef kitleye bunları anlatabilmek, bilinçlendirmek son derece önemli detaylardır. Özellikle Erciyes Üniversitesi olarak 15 Temmuz 2016’da yaşamış olduğumuz bu hain darbe girişimini şiddetle kınadığımız gibi bunun tekrarlanmaması anlamında da gerekli bilince sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve özellikle bu konularda da üniversite olarak akademik personelimizden idari personelimize kadar 50 bini bulan öğrenci sayımızla öğrencilerimize bu bilinci vermeye gayret ediyoruz” dedi.

“Ülkemizde savunma sanayiinden, sağlık alanına kadar gerçekten çok ciddi hamleler yapılmaktadır” diyen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Bizler, Türkiye yüzyılı doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaya, ülkenin farklı alanlarda hamleleriyle kendisini geliştirmeye, bu konularla enerjisini kaybedip zaman kaybettirmeye uğraşılması yerine daha çok çalışarak, daha çok üreten ve lider bir ülke olmak durumundayız. Aksi takdirde o savaşlar bir gün daha da büyük boyut kazanarak sizin topraklarınızda bu coğrafyada da cereyan etmeye devam edecektir. Bakın ben her zaman şunu ifade ediyorum. Anadolu coğrafyası kadim bir coğrafyadır. Ecdadımızın bize emanetidir. Biz bu konularda kesinlikle daha çok üretmek, daha çok çalışmak zorundayız. Geldiğimiz an itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon doğrultusunda, savunma sanayiinden, sağlık alanına kadar gerçekten çok ciddi hamleler yapılmaktadır ülkemizde. Biz bunların artarak devam etmesinden yanayız ve üniversite olarak bu konularda üzerimize düşen görevleri bekleyerek değil, çalışarak, üreterek, bilimden teknolojiye kadar sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta da kendinden söz ettiren üniversite olma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

15 Temmuz gecesi yaşanılanları unutmayacak ve unutturmayacaklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, şöyle devam etti: “15 Temmuz unutmamamız gereken bir takvimdir. 15 Temmuz'da eğer başarılı olunsaydı belki bugünleri farklı bir şekilde konuşuyor olacaktık. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın o dirayeti, o liderlik özellikleri ve halkımızı meydanlara davet etmesi hain darbe girişimini boşa çıkarmıştır. Ancak bunu unutmadan, unutturmadan gayretlerimizle devam etmek istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları başta olmak üzere,15 Temmuz 2016 gecesi canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ülke topraklarında biz güçlü olduğumuz sürece nelerin başarılacağını da son bir haftalık gelişmeler de bunu bize göstermektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu dirayet doğrultusunda PKK'nın silah bırakma eylem süreçlerini bunu artık olumlu bir havaya döndürmemiz de bu gücümüzün bence son dönemdeki en güzel örneklerinden bir tanesidir.”

Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından kürsüye gelen Anadolu Ajansı Akademi Müdürü Gazeteci Yazar Dr. Zeynep Bayramoğlu Öztürk de 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ terör Örgütü’nün yapılanması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Öztürk, “Fethullahçı Terör Örgütü sadece bir terör örgütü olarak tanımlamak eksik olur. FETÖ istihbari bir terör örgütüdür. Terör örgütünün biraz daha fazlasıdır. Öyle söyleyeyim. Ama kaybetmeye ve yok olmaya da mahkumdur” dedi.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Altun’un, Öztürk’e teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.