ERÜ'de 'Uzay Radyasyonunda Hayatta Kalmak' Konulu Konferans Düzenlendi

ERÜ Araştırma Dekanlığı tarafından Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Tıraş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliği açılışında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Bilge Demirköz’ü BM Genel Kurulu tarafından yeni kurulan Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli Üyesi seçilmesinden dolayı tebrik ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu’nun açılış konuşmasının ardından etkinliğin konuşmacısı ODTÜ İVMER Müdürü TÜBA Asli Üyesi ve geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu tarafından yeni kurulan Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Demirköz, konuşmasında ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ederek, ODTÜ İVMER’de yürütülen çalışmaları anlattı.

Uzay ve fırlatma merkezlerinin dünyadaki dağılımı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Demirköz, şunları kaydetti: “Uzay ve fırlatma merkezlerinin dünyadaki dağılımıyla hızlandırıcıların dünyadaki dağılımı neredeyse birebir aynı. Neden bu böyle diye baktığımızda da şunu görüyoruz aslında. Uzayda da yüksek radyasyon yüksek vakum ve yüksek sıcaklık var. Tasarım alt yapıları da çok benzer. Yani ikisinde de yüksek elektrik kapasitesi, hızlı geri besleme ve düşük hata payı gereksinimleri bulunmakta. İşletme sinerjisi de benzer. İkisine de ulaşım zor. Uzaya gitmek çok zor. Ama hızlandırıcılar da çoğunlukla yer altında ve veya radyasyondan dolayı girilemeyen yerlerde olduğu için ulaşım zor. Diğer taraftan bakıldığında veri aktarma zor. Yine çok gerek içsel veri var.”

Soru- cevapların ardından etkinlik, Prof. Dr. Bilge Demirköz’e teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

Prof. Dr. Bilge Demirköz, konferans öncesi ayrıca ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’u da makamında ziyaret etti.