ERÜ'de vurularak öldürülen kadınla ilgili rektörlükten açıklama: 'Münferit bir olay!'

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan Edebiyat Fakültesi önünde bir kadına ateş edilerek öldürülmesi olayı hakkında açıklamada bulunarak, 'Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde aksamadan devam etmektedir' ifadelerinde bulundu' dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan Edebiyat Fakültesi önünde bir kadına ateş edilerek öldürülmesi olayı hakkında açıklamada bulundu. Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır. Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde aksamadan devam etmektedir” ifadelerinde bulundu” ifadelerine yer verildi.

