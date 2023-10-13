ERÜ'de Yeni Laboratuvar Binasının Temeli Atıldı

Hayırsever İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi'ne yaptırılacak olan laboratuvar binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

PAYLAŞ
  • 13.10.2023 16:55
  • Güncelleme: 13.10.2023 17:56
ERÜ'de Yeni Laboratuvar Binasının Temeli Atıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayırsever İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi’ne yaptırılacak olan laboratuvar binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi yanında düzenlenen törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ile davetliler katıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konuşmasında ERÜ’nün başarılarından dolayı şehrin valisi olarak mutlu olduğunu söyledi. Konuşmasında Kayseri’nin bir hayırsever şehri olduğuna da dikkat çeken Vali Çiçek, hayırseverlere şehre verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında laboratuvar binasının yapımını üstlenen hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu’na teşekkür etti. Kuruluşundan bu yana hayırseverlerin her zaman ERÜ’ye desteklerinin devam ettiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun; "Erciyes Üniversitesi özellikle tıp, sağlık, mühendislik ve ziraat fakültelerinin yanı sıra sosyal bölümlerimizde bizim çok güçlü yönlerimizdir. Türkiye’deki araştırma üniversitelerine baktığımız zaman bu alanlarıyla beraber sıralamada bulunan nadir üniversiteler arasında yer almaktayız. Üniversite olarak biz bu gücümüzü artırdığımız zamanda emin olun çok daha farklı boyutlara geçeceğimiz noktasındayız" dedi. ERÜ Ziraat Fakültesi’nin güçlü fakülteler arasında yer aldığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, alınan başarılarda emeği geçen hayırseverlere, akademisyenler, öğrenciler ve idari personele de teşekkür etti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ise törende yaptığı konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler vererek, hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu’na teşekkür etti. Hayırsever iş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu da konuşmasında bir Kayserili olarak her zaman ERÜ ile iftihar ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi’ne yaptırılacak olan laboratuvar binasının temeli atıldı.

Tören, Ziraat Fakültesi Öğrencileri tarafından Hayırsever İş İnsanı Çıkrıkçıoğlu’na çiçek takdiminin ardından sona erdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri'de 'gıyabi cenaze namazı' kılındı

Hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri'de 'gıyabi cenaze namazı' kılındı

Gazze'ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

Gazze’ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

Kayseri'nin İlçeleri 22 bin Fidan İle Buluşturacak

Kayseri'nin İlçeleri 22 bin Fidan İle Buluşturacak

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Kocasinan Bulvarında yine zincirleme kaza

Kocasinan Bulvarında yine zincirleme kaza

Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

4
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

5
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

6
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı

KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERÜ'de Yeni Laboratuvar Binasının Temeli Atıldı

ERÜ'de Yeni Laboratuvar Binasının Temeli Atıldı

DAHA FAZLA
Kayseri 6. Kitap Fuarı Açıldı

Kayseri 6. Kitap Fuarı Açıldı

Hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Büyükşehir'den Uluslararası Çalıştay ve Sempozyuma Destek

Büyükşehir'den Uluslararası Çalıştay ve Sempozyuma Destek

Jandarma Öğrencilere Trafik Bilinci Aşıladı

Jandarma Öğrencilere Trafik Bilinci Aşıladı

Develi'de Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Develi'de Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı