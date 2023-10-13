ERÜ'de Yeni Laboratuvar Binasının Temeli Atıldı

Hayırsever İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi’ne yaptırılacak olan laboratuvar binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi yanında düzenlenen törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ile davetliler katıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konuşmasında ERÜ’nün başarılarından dolayı şehrin valisi olarak mutlu olduğunu söyledi. Konuşmasında Kayseri’nin bir hayırsever şehri olduğuna da dikkat çeken Vali Çiçek, hayırseverlere şehre verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında laboratuvar binasının yapımını üstlenen hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu’na teşekkür etti. Kuruluşundan bu yana hayırseverlerin her zaman ERÜ’ye desteklerinin devam ettiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun; "Erciyes Üniversitesi özellikle tıp, sağlık, mühendislik ve ziraat fakültelerinin yanı sıra sosyal bölümlerimizde bizim çok güçlü yönlerimizdir. Türkiye’deki araştırma üniversitelerine baktığımız zaman bu alanlarıyla beraber sıralamada bulunan nadir üniversiteler arasında yer almaktayız. Üniversite olarak biz bu gücümüzü artırdığımız zamanda emin olun çok daha farklı boyutlara geçeceğimiz noktasındayız" dedi. ERÜ Ziraat Fakültesi’nin güçlü fakülteler arasında yer aldığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, alınan başarılarda emeği geçen hayırseverlere, akademisyenler, öğrenciler ve idari personele de teşekkür etti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ise törende yaptığı konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler vererek, hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu’na teşekkür etti. Hayırsever iş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu da konuşmasında bir Kayserili olarak her zaman ERÜ ile iftihar ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi’ne yaptırılacak olan laboratuvar binasının temeli atıldı.

Tören, Ziraat Fakültesi Öğrencileri tarafından Hayırsever İş İnsanı Çıkrıkçıoğlu’na çiçek takdiminin ardından sona erdi.