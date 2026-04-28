ERÜ’de “Zirve IEEE” Düzenlendi

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, ERÜ Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan, ERÜ’nün güçlü bir mühendislik altyapısına sahip olduğunu söyledi.

ERÜ’ye önümüzdeki günlerde Savunma Sanayi Koordinatörlüğünün kurulacağını belirten Rektör Vekili Prof. Dr. Özkan, “Amacımız; savunma sanayii ile birlikte yapacağımız işleri koordine edeceğimiz tek bir merkez olsun istiyoruz. Çünkü birimlerimiz, fakültelerimiz, araştırma merkezlerimiz, araştırmacı hocalarımız ile çok güzel işler yapıyoruz ama bunları bir koordinatörlük altında yürütüp onları kontrol etmek ve bu iş birliklerini arttırmak adına böyle bir çalışma yapacağız. İnşallah bunun bizim savunma sanayii ile olan ilişkilerimizi daha çok geliştireceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında Kayseri’nin çok kıymetli bir şehir olduğuna da dikkat çeken Rektör Vekili Prof. Dr. Özkan, öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikten dolayı gurur duyduklarını sözlerine ekleyerek, öğrencileri tebrik etti.

IEEE Erciyes Kulübü Akademik Danışmanı ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de konuşmasında etkinliğe katılan kuruluşların temsilcilerine teşekkür ederek, etkinliğin düzenleyen öğrencileri tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş tarafından konferans verildi.

Prof. Dr. Karataş konferansında Savunma Sanayisinin dünü bugünü ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Ar-Ge faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Prof. Dr. Karataş’ın konferansının ardından panele geçildi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; TUSAŞ MMU Genel Müdür Yardımcısı Dr. Uğur Zengin, EHSİM Genel Müdürü Fatih Say ve ROKETSAN Genel Müdür Teknik Müşaviri Utku Salih Tüzüner tarafından “Savunma Sanayii ve Gelecek Teknolojiler”, Cem Tokbay, Savunma Sanayi Başkanlığı Savunma Sanayii Ekosistemi Süreç, Yetenek ve Teknoloji Geliştirme Çalışma Grubu Lideri Levent Erikan, ROKETSAN Teknolojik İşbirliği Yöneticisi Teoman Şahin tarafından sunumlar gerçekleştirildi.