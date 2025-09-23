ERÜ'den 31 Öğretim Üyesi 2024 'En Etkili Bilim İnsanları' Listesinde Yer Aldı
Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında 2024 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 2024 Etki Sıralamasında toplam 31 bilim insanı listede yer aldı.
Havacılık ve Uzay kategorisinde 1, Analitik Kimya kategorisinde 4, Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme kategorisinde 5, Yapı ve İnşaat kategorisinde 2, Süt Ürünleri ve Hayvancılık kategorisinde 1, Tasarım Uygulamaları ve Yönetimi kategorisinde 1, Enerji kategorisinde 2, Çevre Mühendisliği kategorisinde 1, Çevre Bilimleri kategorisinde 3, Genel ve Dahili Tıp kategorisinde 1, Genel Fizik kategorisinde 2, Malzeme Bilimi kategorisinde 2, Makine Mühendisliği ve Ulaşım kategorisinde 2, İlaç ve Biyomoleküler Kimya kategorisinde 1, Göz Hastalıkları ve Optometri kategorisinde 1, Organik Kimya kategorisinde 2 akademisyen yer alırken; alanlarına göre dünyada ilk 100'de 1, ilk 500'de 7, ilk 1000'de 13 akademisyen listelendi.
2024 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi’nden Kariyer Boyu Etki Sıralamasında toplam 26 bilim insanı listede yer aldı. Analitik Kimya kategorisinde 3, Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme kategorisinde 8, Yapı ve İnşaat kategorisinde 2, Tasarım Uygulamaları ve Yönetimi kategorisinde 1, Enerji kategorisinde 2, Çevre Bilimleri kategorisinde 1, Akışkanlar ve Plazmalar kategorisinde 1, Gıda Bilimi kategorisinde 1, Genel Fizik kategorisinde 1, Malzeme Bilimi kategorisinde 2, Makine Mühendisliği ve Ulaşım kategorisinde 2, Göz Hastalıkları ve Optometri kategorisinde 1, Polimer Bilimi kategorisinde 1 akademisyen yer alırken; alanlarına göre dünyada ilk 100'de 2, ilk 500'de 4, ilk 1000'de 10 akademisyen listelendi.
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile yaptığı açıklamada ERÜ’nün başarı ivmesinin arttığına dikkat çekerek, “En Etkili Bilim İnsanları” listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti.
2024 Etki Sıralaması Prof. Dr. Mustafa Soylak Fen Fakültesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Duran Atiş Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Faik Bilgili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Alper Aslan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Bahriye Akay Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Recep Ulucak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Albülkadir Bilişik Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Çağrı Vakkas Yıldırım Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Erkan Yılmaz Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İshak Afşin Kariper Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Hatice Çıtakoğlu Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Pınar Çivicioğlu Beşdok Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Emrah Koçak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Okan Karahan Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Şerife Tokalıoğlu Fen Fakültesi Doç. Dr. Selçuk Erkaya Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Onur İlhan Alp Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Muhammad Balal Arain Fen Fakültesi Prof. Dr. Veysel Aslantaş Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Selçuk Aslan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Toygun Dağdevir Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. İsmail Çelik Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Gökçe Şeker Karatoprak Eczacılık Fakültesi Arş. Gör. Fatma Özköse Fen Fakültesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu Tıp Fakültesi Prof. Dr. Tuğrul Oktay Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doktora Öğrencisi Aklilu Abrham Roba Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Kanber Kara Veteriner Fakültesi
Kariyer Boyu Etki Sıralaması Prof. Dr. Mustafa Soylak Fen Fakültesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Bahriye Akay Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Duran Atiş Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Erkan Yılmaz Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Alper Aslan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Şerife Tokalıoğlu Fen Fakültesi Prof. Dr. Pınar Çivicioğlu Beşdok Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Faik Bilgili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nurhan Karaboğa Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Albülkadir Bilişik Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Selçuk Erkaya Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. İshak Afşin Kariper Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Sibel Silici Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Okan Karahan Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Baki Karamış Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Keskin Fen Fakültesi Prof. Dr. Erhan Albayrak Fen Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Veysel Aslantaş Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Çağrı Vakkas Yıldırım Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Duran Toksarı Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yüksel Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Celal Öztürk Mühendislik Fakültesi
