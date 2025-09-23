  • Haberler
Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında 2024 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 2024 Etki Sıralamasında toplam 31 bilim insanı listede yer aldı.

ERÜ'den 31 Öğretim Üyesi 2024 'En Etkili Bilim İnsanları' Listesinde Yer Aldı

Havacılık ve Uzay kategorisinde 1, Analitik Kimya kategorisinde 4, Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme kategorisinde 5, Yapı ve İnşaat kategorisinde 2, Süt Ürünleri ve Hayvancılık kategorisinde 1, Tasarım Uygulamaları ve Yönetimi kategorisinde 1, Enerji kategorisinde 2, Çevre Mühendisliği kategorisinde 1, Çevre Bilimleri kategorisinde 3, Genel ve Dahili Tıp kategorisinde 1, Genel Fizik kategorisinde 2, Malzeme Bilimi kategorisinde 2, Makine Mühendisliği ve Ulaşım kategorisinde 2, İlaç ve Biyomoleküler Kimya kategorisinde 1, Göz Hastalıkları ve Optometri kategorisinde 1, Organik Kimya kategorisinde 2 akademisyen yer alırken; alanlarına göre dünyada ilk 100'de 1, ilk 500'de 7, ilk 1000'de 13 akademisyen listelendi.

2024 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi’nden Kariyer Boyu Etki Sıralamasında toplam 26 bilim insanı listede yer aldı. Analitik Kimya kategorisinde 3, Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme kategorisinde 8, Yapı ve İnşaat kategorisinde 2, Tasarım Uygulamaları ve Yönetimi kategorisinde 1, Enerji kategorisinde 2, Çevre Bilimleri kategorisinde 1, Akışkanlar ve Plazmalar kategorisinde 1, Gıda Bilimi kategorisinde 1, Genel Fizik kategorisinde 1, Malzeme Bilimi kategorisinde 2, Makine Mühendisliği ve Ulaşım kategorisinde 2, Göz Hastalıkları ve Optometri kategorisinde 1, Polimer Bilimi kategorisinde 1 akademisyen yer alırken; alanlarına göre dünyada ilk 100'de 2, ilk 500'de 4, ilk 1000'de 10 akademisyen listelendi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile yaptığı açıklamada ERÜ’nün başarı ivmesinin arttığına dikkat çekerek, “En Etkili Bilim İnsanları” listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti. 

2024 Etki Sıralaması

Prof. Dr. Mustafa Soylak

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Derviş Karaboğa

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Cengiz Duran Atiş

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Faik Bilgili

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Alper Aslan

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Bahriye Akay

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Recep Ulucak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Albülkadir Bilişik

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Çağrı Vakkas Yıldırım

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Erkan Yılmaz

Eczacılık Fakültesi 

Prof. Dr. İshak Afşin Kariper

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Hatice Çıtakoğlu

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Pınar Çivicioğlu Beşdok

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Emrah Koçak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Okan Karahan

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. İsmail Öçsoy

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Şerife Tokalıoğlu

Fen Fakültesi

Doç. Dr. Selçuk Erkaya

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Onur İlhan Alp

Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Muhammad Balal Arain

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Veysel Aslantaş

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Selçuk Aslan

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Toygun Dağdevir

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. İsmail Çelik

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Gökçe Şeker Karatoprak

Eczacılık Fakültesi

Arş. Gör. Fatma Özköse

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Cem Evereklioğlu

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Tuğrul Oktay

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Doktora Öğrencisi Aklilu Abrham Roba

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Kanber Kara

Veteriner Fakültesi

 

Kariyer Boyu Etki Sıralaması

Prof. Dr. Mustafa Soylak

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Derviş Karaboğa

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Bahriye Akay

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Cengiz Duran Atiş

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Erkan Yılmaz

Eczacılık Fakültesi 

Prof. Dr. Alper Aslan

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Şerife Tokalıoğlu

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Pınar Çivicioğlu Beşdok

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Faik Bilgili

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Cem Evereklioğlu

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Nurhan Karaboğa

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Albülkadir Bilişik

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Selçuk Erkaya

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. İshak Afşin Kariper

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Sibel Silici

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Okan Karahan

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Baki Karamış

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Keskin

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Erhan Albayrak

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Veysel Aslantaş

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Çağrı Vakkas Yıldırım

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Duran Toksarı

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Emin Yüksel

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Celal Öztürk

Mühendislik Fakültesi

Haber Merkezi

