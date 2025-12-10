ERÜ'den, Araştırma ve Sürdürülebilirlikte Önemli Başarılar

Prof. Dr. Altun, “Araştırma odaklı büyümemizi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek, üniversitenin araştırma ekosistemindeki güçlenmeyi vurguladı. UI Greenmetric 2025 sıralamasında ise ERÜ, genç üniversiteler ve büyük ölçekli kampüsler kategorilerinde Türkiye’de birinci sırada yer alırken, dünya genelinde en çevreci üniversiteler arasında 66. sırada bulunuyor.

Bu başarıların sadece sıralama sonuçları değil, aynı zamanda ERÜ’nün bilimsel üretim, çevreye duyarlı kampüs yönetimi ve stratejik hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Rektör Altun, bu süreçte katkı sunan tüm akademik ve idari çalışanlara, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür etti. Erciyes Üniversitesi, gelecekte de araştırma odaklı büyüme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.