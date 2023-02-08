ERÜ'den deprem bölgesine uzanan yardım eline destek yağıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Kayseri Valiliği koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından deprem bölgesine uzatılan yardım eline destek yağıyor.

PAYLAŞ
  • 08.02.2023 09:07
  • Güncelleme: 08.02.2023 09:07
  • 31
ERÜ'den deprem bölgesine uzanan yardım eline destek yağıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Kayseri Valiliği koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından deprem bölgesine uzatılan yardım eline destek yağıyor.

ERÜ Acil Durum Koordinasyon Kurulu deprem bölgesinde yaralarını sarmaya çalışan afetzedeler için çalışmalarına hızla devam ediyor. Yardım kampanyasının duyurulmasının ardından, ERÜ personel ve öğrencileri ile vatandaşlar tarafından hazırlanan yardım paketleri Garaj İdari Amirliği’nde ekipler tarafından toplanıyor.

Yardım kampanyası çerçevesinde toplanan iklime uygun kullanılmamış mont, bot, yağmurluk, uyku tulumu, mat, çorap, atkı, bere, eldiven gibi kıyafetler ve battaniye, hijyen malzemeleri, bebek bezi, gıda malzemeleri, çocuk maması, ışıldak ve oyuncak gibi yardım malzemeleri ekipler tarafından tek tek kolilenerek, deprem bölgesine sevkiyata hazırlandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir İtfaiyesi İskenderun Limanı'nda yangınla mücadele ediyor

Büyükşehir İtfaiyesi İskenderun Limanı'nda yangınla mücadele ediyor

Kayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Kayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Talas'tan 'yaraları birlikte sarıyoruz' yardım kampanyası

Talas'tan 'yaraları birlikte sarıyoruz' yardım kampanyası

Sağlık çalışanları deprem için seferber oldu

Sağlık çalışanları deprem için seferber oldu

Refüje çarpan otomobil park halindeki aracın üzerine devrildi

Refüje çarpan otomobil park halindeki aracın üzerine devrildi

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den deprem bölgesine 316 bin ekmek

Büyükşehir'den deprem bölgesine 316 bin ekmek

Büyükşehir, deprem bölgesine 237 araç ve 362 personelle destek çıktı

Büyükşehir, deprem bölgesine 237 araç ve 362 personelle destek çıktı

DAHA FAZLA
Elbistan'da acı manzara havadan görüntülendi

Elbistan’da acı manzara havadan görüntülendi

Büyükşehir'in deprem bölgesine yardım tırı sayısı 40'a ulaştı

Büyükşehir'in deprem bölgesine yardım tırı sayısı 40'a ulaştı

Bir ses bir nefes, gönlünü kattı herkes

Bir ses bir nefes, gönlünü kattı herkes

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine yola çıktı

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine yola çıktı

Deprem bölgesinden Kayseri'ye getirilen yaralı sayısı bin 100 oldu

Deprem bölgesinden Kayseri'ye getirilen yaralı sayısı bin 100 oldu