ERÜ'den, 'hibrit eğitim' açıklaması

 Kahramanmaraş depremleri sonrası uzaktan eğitime geçen Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) hibrit eğitim sistemine geçildiği açıklandı. 

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  • 07.04.2023 19:48
  • Güncelleme: 07.04.2023 19:48
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ERÜ'den, 'hibrit eğitim' açıklaması

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası, yurt genelinde üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçildi. 2 ayın ardından YÖK, üniversitelerde yüz yüze ya da hibrit eğitime geçilmesi yönünde karar aldı. Ancak halen 6 binin üzerinde depremzedenin Kayseri’deki kredi yurtlar kurumu yurtlarında kalmaya devam etmeleri nedeniyle Kayseri’deki üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayamadı. Yeni bir karar alan Erciyes Üniversitesi senatosu, hibrit eğitime geçtiğini duyurdu. 

Konuyla ilgili ERÜ’den şu açıklama yapıldı: “Üniversitemiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrencilerimize uygulanan anket çalışması da göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin alınan kararlar ilgili konu üzerinde görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrencilerimize uygulanan anket çalışması da göz önünde bulundurularak online (çevrimiçi) eğitim veren Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü birimlerimiz ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında halihazırda devam etmekte olan online (çevrimiçi) eğitime ilaveten Kayseri'de ikamet eden veya barınma sorunu bulunmayan öğrencilerimizin devam mecburiyeti olmaksızın 10 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze dersleri takip edebilmelerine, barınma sorunu olan öğrencilerimizle ilgili çalışmalara devam edilmesine, Bahar yarıyılı ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) uzaktan öğretim yöntemleriyle denetimli ve gözetimli olarak çevrimiçi yapılmasına karar verilmiştir.”

1ha

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