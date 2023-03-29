ERÜ'den Ödüllü akademisyenlere teşekkür

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde bilimsel proje ödülü alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

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  • 29.03.2023 09:38
  • Güncelleme: 29.03.2023 11:15
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ERÜ'den Ödüllü akademisyenlere teşekkür
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde bilimsel proje ödülü alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile akademisyenler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız, yeni kurulan Araştırma Dekanlığının çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dekan Zararsız, “Araştırma dekanlığı olarak, üniversitenin araştırma stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve AR-GE ekosistemi arasında koordinasyonun sağlanması, üniversitenin araştırma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesini yapmaktayız. Dekanlık olarak, mottomuz AR-GE’de üretken araştırmacılarımızı teşvik etmek üzere sonuna kadar pozitif ayrımcılığı savunmaktayız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında 2022 yılı içerisinde bilimsel proje ödülü alan akademisyenleri tebrik etti. “Daha sağlıklı veri akışı ve daha sağlıklı öğrenci işleri sloganı ile Araştırma Dekanlığı ve Öğrenci Dekanlığı” kurduklarına dikkat çeken Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Geldiğimiz noktada ise veri akışının ne kadar önemli ve hızlı olduğunu da görmekteyiz. Ancak bizler çalışmalara sadece istatistik olarak bakmak istemiyoruz. Akademisyenlerimiz ve idari personelimiz ile beraber olmak ve daha çok vakit geçirmek istiyoruz. Bunları yaparken de kurum aidiyetini nasıl artırabiliriz. Birbirimizi daha iyi nasıl anlayabiliriz. İleriye dönük daha etkin projeleri birliktelikler sayesinde nasıl ortaya koyabiliriz bunu amaçlamaktayız. Özellikle AR-GE boyutunda uluslararsılaşma anlamında çok önemli adımlar atmak zorundayız. Çünkü üniversitemizin tanınırlığı, etkinliği bunu gerektirmektedir.”

Rektör Altun’un konuşmasının ardından 2022 yılı içerisinde bilimsel ödül alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

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İHA

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