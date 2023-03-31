ERÜ'den, Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne teknik destek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrasında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin teknik, bakım ve onarım işlerine destek verilmesi amacıyla iki gruptan oluşan yedi kişilik gönüllü teknik ekibin Kahramanmaraş'a gideceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 31.03.2023 08:56
  • Güncelleme: 31.03.2023 09:24
  • 27
ERÜ'den, Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne teknik destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrasında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin teknik, bakım ve onarım işlerine destek verilmesi amacıyla iki gruptan oluşan yedi kişilik gönüllü teknik ekibin Kahramanmaraş’a gideceğini söyledi.

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin talebi üzerine, deprem sonrasında hastanelerinde meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla, hastanemiz elektrik, sıhhi tesisat, kaynak, klima, mobilya, boya ve gaz vakum atölyelerinde görev yapmakta olan teknik personelimizden iki gönüllü ekip oluşturduk. Bu iki ekibin birincisi Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana hasarın giderilmesi amacıyla teknik, onarım ve bakım hizmetleri için 10 günlüğüne bölgeye gitmiştir. Diğer ekipte akabinde gidecektir” ifadelerini kullandı.

Tesisat ve teknik işler için gönüllü personelin görev alacağını söyleyen Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin deprem sonrasında zarar gören elektrik, gaz vakum ve sıhhi tesisat işlerinin yapılması, mobilya ve klima arızalarının giderilmesi ve hastanenin depremden zarar gören yerlerinin boyanması amacıyla gönüllü teknik personelimiz görev alacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak tüm imkânlarımızla üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız. Bu depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Ani gelişen (deprem, sel) doğal afetler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, sahada görevli tüm çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Memleket Partisi'nde Kayseri'den 13 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Memleket Partisi’nde Kayseri'den 13 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Talasgücü Belediyespor galibiyet ile başladı

Talasgücü Belediyespor galibiyet ile başladı

Uyuşturucu Taciri 4 Kişi Adliyede

Uyuşturucu Taciri 4 Kişi Adliyede

ERÜ'de '30 Mart Sıfır Atık Günü' etkinliği düzenlendi

ERÜ'de '30 Mart Sıfır Atık Günü' etkinliği düzenlendi

Erciyes'te kar yağışı turizmcileri sevindirdi

Erciyes'te kar yağışı turizmcileri sevindirdi

Ramazan ayını nasıl değerlendirmeli?

Ramazan ayını nasıl değerlendirmeli?

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ERÜ'den, Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne teknik destek

ERÜ'den, Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne teknik destek

OSB Başkanı Yalçın, 'Bu sene hedefimiz 4 fuar gerçekleştirmek'

OSB Başkanı Yalçın, "Bu sene hedefimiz 4 fuar gerçekleştirmek"

DAHA FAZLA
41 hırsızlık olayının şüphelileri jandarmadan kaçamadı

41 hırsızlık olayının şüphelileri jandarmadan kaçamadı

LPG'ye zam kesinleşti

LPG’ye zam kesinleşti

Bunalımda olan şahıs iş yerinde hayatına son verdi

Bunalımda olan şahıs iş yerinde hayatına son verdi

Başkan Atıcı: 'Nitelikli personel ihtiyacı var'

Başkan Atıcı: 'Nitelikli personel ihtiyacı var'

Başkan Bayrak: 'Sarız'ın geleceği ile oynamayın'

Başkan Bayrak: “Sarız’ın geleceği ile oynamayın”