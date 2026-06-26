ERÜ'den Tarihi Zirve: Dünyanın İlk 300'üne Girdi

Erciyes Üniversitesi, sürdürülebilirlik alanında dünya devleriyle yarışıyor. Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na üniversitelerin katkısını ölçen THE 2026 sıralamasında ERÜ, geçen yıla göre 1 bant yükselerek 201-300 bandına adını yazdırdı.

1603 üniversitenin yarıştığı listede ERÜ’nün en büyük sıçraması SKA 9’da geldi. “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” alanında 22 basamak birden tırmanan üniversite, 94.4 puanla dünyanın 61. en iyi kurumu oldu. Spin-off şirketleri, endüstriyel gelirler ve patent başvuruları bu başarının anahtarı oldu.Rektörlükten yapılan açıklamada, “Bu başarı Kayseri’nin bilim ve üretim gücünün tescilidir” denildi.

ERÜ, URAP 2025-2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında İlk 1000’de

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarını açıkladı.

Dünyada en fazla bilimsel makale yayımlamış 3.500 üniversite arasından, altı akademik üretkenlik göstergesine (Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Toplam Yayın Etkisi, Toplam Atıf Etkisi ve Uluslararası İş Birliği) göre puanlanan ilk 3.000 üniversite belirlenerek sıralandı.