ERÜ’den TEKNOFEST 2025’e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!

17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST’te ERÜ öğrencileri birçok alanda başarı ile döndü.

Açıklanan sonuçlara göre; ERÜ takımlarından GeneCarrier Takımı, Teknofest 2025 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Proje Kategorisi Birincilik Ödülü, ENRG-Soft Takımı 2025 TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması birincilik ödülü, Quantum Takımı Blokzincir Yarışması birincilik ödülü,u HAVTEK Takımı Helikopter Tasarım Yarışması birincilik ödülü, Kap-Cam Takımı 2025 Teknofest Üniversite Öğrenci Araştırma Projesi Yarışması/Sağlık Kategorisi birincilik ödülü, MERGEN Takımı Model Uydu Yakın Uzay Kategorisi birincilik ödülü, Volta Takımı Yüksek İrtifa Roket Yarışması ikincilik ödülü, DENT-ARMOR Takımı Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması üçüncülük ödülü, Edu-poration Takımı Teknofest 2025 Eğitim Teknolojileri Yarışması’nda en iyi sunum ödülü, Turna Bio Takımı Teknofest 2025 Onkolojide 3T Yarışması en iyi poster sunumu ödülü, ENRG-Hard takımı 2025 TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması mansiyon ödülüne layık görüldü.

ERÜ öğrencilerinden oluşan 27 takım ise finale kalma başarısı gösterdi.

HAVTEK Model Uydu Takımı Model Uydu Kategorisi, HAVTEK Dikey İnişli Roket Takımı, Dikey İnişli Roket Kategorisi, HAVTEK Yüksek İrtifa Roket Takımı Yüksek İrtifa Roket Kategorisi, HOKED Araştırma Takımı Eğitim Teknolojileri Yarışması, VORTEX UAV TAKIMI Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Sabit Kanat Kategorisi, TUFAN Takımı İnsansız Kara Aracı Yarışması, ARFSAN Takımı Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması, NeuroScan Takımı Sağlıkta Yapay Zeka yarışması, Mergen Takımı Model Uydu Kategori-1’de, Eksozom-Gen Takımı Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, MSAI-LAB Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Deniz Yıldızı Takımı Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Quantum Uluslar Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil Kategorisi, Voltacar Hidromobil Araç Yarışması, ERU - AI Herbert Simon Finansal Teknolojilerinde, Erciyes Otonom Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışı Özgün Araç Kategorisi, Quantum Orta İrtifa Roket Kategorisi, Edu-poration Takımı Eğitim Teknolojileri, Turna Bio Takımı Onkolojide 3T Yarışması, GeneCarrier Takımı Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Proje Kategorisi, ENRG-Soft Takımı Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, ENRG-Hard Takımı Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışmasın, Quantum Takımı Blokzincir Yarışması, HAVTEK Takımı Helikopter Tasarım Yarışması, MERGEN Takımı Model Uydu Yakın Uzay Kategorisi, Volta Takımı Yüksek irtifa Roket Yarışması ve DENT-ARMOR Takımı Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışmasında finale kalma başarısı gösterdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun TEKNOFEST yarışmalarında derece elde eden akademisyenleri, öğrencileri ve danışman hocalarını Rektörlük binasında misafir ederek, yarışmalar hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tek tek öğrenciler ile sohbet eden ve projeleri hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Altun, yaptığı açıklamada TEKNOFEST’e katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler tarafından yapılan her türlü Ar-Ge çalışmasının destekçisi olduklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Ülkemizde her yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına Erciyes Üniversitesi olarak yaklaşık 30 takımla katılım sağladık ve bu süreçte 12 civarında derece elde ettik. Gençlerimize her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. TEKNOFEST, öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra pratik hayatta mesleki gelişimlerine de büyük katkı sunuyor. Bu nedenle üniversitemizde yarışmalara katılan takım sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de öğrencilerimizin yanında olmaya, onlara desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, TEKNOFEST’e emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi olarak, araştırma üniversitesi kimliğimizle ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yürütmeye ve insan kaynağı geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.