ERÜ'den TUSAŞ'a İş Birliği Ziyareti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, fakülte dekanları ve öğrencilerden oluşan heyet ile Türk Havacılık Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) ziyarette bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Öner, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafis Kahraman, Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız, Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Adın ve merkez yöneticileri ile ERÜ Öğrencileri TUSAŞ’ı ziyaret etti. Ziyarette fabrikada teknik incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun ve beraberindekiler TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas ve AR-GE ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik ve birim müdürleri ile ERÜ ile TUSAŞ arasında hayata geçirilebilecek iş birlikleri hakkında toplantı gerçekleştirdiler. Yapılan toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Altun ayrıca TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’i de makamında ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Altun, ziyarette teknik incelemelerde bulunan üniversite öğrencileri ile de bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.