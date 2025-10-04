ERÜ'den yeni öğrencilere Kayseri Kültür Turu

Erciyes Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılında kayıt yaptıran öğrenciler için 'Kayseri Kültür Yolu Turu' düzenledi.

ERÜ'den yeni öğrencilere Kayseri Kültür Turu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ERÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Kayseri’yi yakından tanımaları amacıyla ‘“Kayseri Kültür Yolu Turu’ etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Soyak katıldı.

Düzenlenen etkinlik ile üniversite kampüsünden otobüslerle şehir turu yapan ERÜ öğrencileri Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik mekânlarını tanıma fırsatı buldular.

Etkinlik kapsamında öğrenciler; rehber eşliğinde Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Camii, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Kayseri Müzesi, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Etnografya Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ve Kayseri Lisesi'ni gezerek bilgiler aldılar.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünden tura katılan öğrencileri uğurlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaptığı açıklamada; her sene geleneksel olarak düzenlenen ‘Kayseri Kültür Yolu Turu’ etkinliği ile öğrencilerin yaşayacakları şehri yakından tanımalarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

