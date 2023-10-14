ERÜ'den Yeni Öğrencilere Kültür Yolu Turu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde ERÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Kayseri'yi yakından tanımaları amacıyla 'Kayseri Kültür Yolu Turu' etkinliği düzenlendi.

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  • 14.10.2023 15:18
  • Güncelleme: 16.10.2023 11:24
ERÜ'den Yeni Öğrencilere Kültür Yolu Turu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde ERÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Kayseri’yi yakından tanımaları amacıyla ’Kayseri Kültür Yolu Turu’ etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik ile üniversite kampüsünden otobüslerle şehir turu yapan ERÜ’lü öğrenciler Kayseri’nin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler; rehber eşliğinde Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Camii, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Kayseri Müzesi, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Etnografya Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ve Kayseri Lisesi’ni gezerek bilgiler aldı. Öğrenci İşler Daire Başkanlığı önünden tura katılan öğrencileri uğurlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yaptığı açıklamada; bu yıl ikincisi düzenlenen ’Kayseri Kültür Yolu Turu’ etkinliği ile öğrencilerin ilk olarak yaşayacakları şehri yakından tanımalarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Bu yıl üniversitemize kayıt yaptırarak, Kayseri’ye ilk defa gelen öğrencilerimize yönelik şehrimizin tarihi birçok noktasını görecekleri bir tur planı düzenledik. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz bu etkinliğe katılımın yoğun olması nedeniyle bu yıl devamını getirdik. Düzenlediğimiz bu etkinlik, öğrencilerimizin şehri tanılamaları ve önemsemelerine katkı sunacaktır. Bu aidiyet duygusu da hem şehrimiz ve hem de üniversitemiz için çok önemli.”

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Altun, tura katılan öğrencileri yolcu etti.

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İHA

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