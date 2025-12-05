ERÜ, devlet üniversiteleri arasında 11. oldu
Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklanan 2024 performans sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında ‘Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.
Yapılan toplantıda 2024 performans sonuçlarına göre; Erciyes Üniversitesi, toplam puanını 53’ten 58.72’ye yükseltti. Erciyes Üniversitesi, 23 Araştırma Üniversitesi arasında 14., devlet üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı.