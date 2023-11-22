ERÜ, devlet üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı

Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirildi. Araştırma Üniversitelerinin 2022 performans sıralamasının açıklandığı toplantıda Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Devlet Üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

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  • 22.11.2023 08:40
  • Güncelleme: 22.11.2023 11:41
ERÜ, devlet üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirildi. Araştırma Üniversitelerinin 2022 performans sıralamasının açıklandığı toplantıda Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Devlet Üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Araştırma Üniversiteleri’nin Rektör ve Rektör Yardımcıları katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un da katıldığı toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversitelerinin 2022 performans sıralamalarını açıkladı.

Açıklanan sıralamaya göre 23 üniversite arasında ERÜ, 49,61 puan ile 11. Sırada, Devlet Üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı. Üniversitemiz Toplam Puanını 44,85’den 49,61’e, Kapasite Puanını 15,45’den 17,79’a, Kalite Puanını 21,36’dan 22,33’e, İşbirliği Puanını 8,04’den 9,49’a çıkararak önemli bir başarı elde etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada her geçen gün yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Özverili bir çalışma ile Araştırma Üniversitelerinin 2022 performans sıralamasında 14. sıradan 11. sıraya Devlet Üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, elde edilen başarıdan dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

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İHA

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