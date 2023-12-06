ERÜ, dünyanın en çevreci 85. üniversitesi

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan sıralamaya göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünya üniversiteleri arasında 85. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer aldı.

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  • 06.12.2023 13:17
  • Güncelleme: 06.12.2023 13:45
ERÜ, dünyanın en çevreci 85. üniversitesi
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UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan sıralamaya göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünya üniversiteleri arasında 85. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer aldı.

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan sıralamaya göre ERÜ, 1183 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 85. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 98 üniversite içerisinde 3. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında ERÜ 2023 yılı toplam puanını 8260’den 8460’a yükseltirken, yapı ve altyapı kategorisinde 1325’den 1350’e, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 1535’den 1610’e, eğitim ve araştırma kategorisinde 1575’den 1675’e yükseltti. ERÜ, Türkiye üniversiteleri arasında yapı & altyapı kategorisinde 4-5 aralığında, ulaşım kategorisinde 5. sırada yer alma başarısı gösterdi.

UI GreenMetric platformu 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulmuş ve UI GreenMetric Sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendiriyor ve dünya çapında karşılaştırıyor.

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İHA

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